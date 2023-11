Ligue 1 : Lens et Gradit s’offrent l’OM au buzzer !

La douzième journée de Ligue 1 se concluait avec une affiche séduisante, tout du moins sur le papier entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Artésiens optaient pour un 3-4-2-1 classique. On retrouvait toutefois la jeune pépite Neil El Aynaoui dans l’entrejeu tandis qu’Elye Wahi était soutenu par Florian Sotoca et Adrien Thomasson. De son côté, l’Olympique de Marseille s’articulait dans un 4-2-3-1 classique où Samuel Gigot revenait en défense. Devant, Vitinha était soutenu par Ismaïla Sarr, Amine Harit et Joaquin Correa.

Cette rencontre mettait du temps à s’emballer et après un premier quart d’heure très terne, Kevin Danso envoyait un coup de casque au-dessus de la barre transversale (17e). Une première alerte lensoise suivie d’une réaction olympienne avec une tentative d’Amine Harit malencontreusement contrée par … Son coéquipier Ismaïla Sarr (26e). Elye Wahi s’offrait ensuite un joli enchaînement, mais croisait trop (28e). Lens poussait légèrement et Florian Sotoca frappait au-dessus du cadre (39e).

Voyage au bout de l’ennui…

Une première période globalement décevante entre les deux formations qui n’ont pas su se départager. Au retour des vestiaires, Marseille se distinguait en première. Sur une percée d’Amine Harit, Jonathan Clauss était décalé, mais son tir était totalement raté (50e). Quelques minutes plus tard, Florian Sotoca centrait sur la droite vers l’axe, mais Elye Wahi était trop court pour placer sa tête (60e). Amine Harit lui voyait sa frappe à bout portant passer au-dessus du cadre (66e).

Quelques initiatives noyées dans un match assez terne où les deux équipes ont eu du mal à véritablement lâcher les chevaux. Déboulant sur la droite, Ismaïla Sarr ne trouvait que les gants de Brice Samba (77e). Neil El Aynaoui obligeait de son côté Pau Lopez à la double parade (78e). Dans les derniers instants, Wesley Saïd obtenait coup sur coup deux occasions sans parvenir à marquer (88e). Alors qu’on s’attendait à un score nul et vierge, Jonathan Gradit venait couper un corner botté par Angelo Fulgini au premier poteau pour arracher la victoire (1-0, 90e). Pierre-Emerick Aubameyang ne pouvait pas égaliser dans la foulée (90e +4) et le match s’achevait. Avec cette victoire 1-0, Lens remonte à la sixième place tandis que Marseille descend à la dixième place.