Bayern Munich : Leon Goretzka revient sur le départ de Julian Nagelsmann

Un retentissement peu prévisible. Ce vendredi, le Bayern Munich a surpris plus d’un observateur en limogeant Julian Nagelsmann. Ce dernier a été remplacé par un autre entraîneur allemand, Thomas Tuchel. Une nouvelle qui a touché les joueurs du Bayern Munich. Dans un entretien accordé à Sky Sport Allemagne, Leon Goretzka est revenu sur le départ du coach de 35 ans.

« Je mentirais si je disais que nous n’avons pas été affectés par les derniers jours, c’est toujours extrême dans cette affaire, comme cela peut aller vite. Je pense que c’est toujours extrêmement difficile. Nous avons entretenu une relation très étroite avec Julian et avons passé ces dernières années avec lui. Je l’ai probablement vu plus souvent que ma famille, et quand quelqu’un comme ça, sorti de nulle part, n’est plus là, je pense que c’est un choc pour tout le monde, mais nous devons quand même faire confiance aux responsables de notre club pour qu’ils fassent le maximum. (…) Personnellement, je n’ai certainement pas eu de fissures avec Julian, mais je ne sais pas comment cela s’est passé pour d’autres matchs» Rendez-vous dans moins deux semaines pour le quart de finale aller face à Manchester City.

