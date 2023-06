Al-Nassr a rencontré le clan Griezmann !

La suite après cette publicité

Lors de ce mercato estival, l’Arabie saoudite a décidé d’enchaîner les gros coups. Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo en janvier dernier, le Royaume saoudien a frappé fort en récupérant Karim Benzema et N’Golo Kanté. Le jeune Ruben Neves (26 ans) a aussi débarqué du côté d’Al Hilal à la surprise générale alors que Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy vont aussi faire leur valise pour l’Arabie saoudite. Ce devrait être aussi le cas d’Hakim Ziyech tout proche de signer à Al-Nassr. Et ce n’est pas tout.

L’actuel club de Cristiano Ronaldo, qui tente aussi de faire venir Marcelo Brozovic, n’en a pas fini avec les gros coups. Loin de là. Et cela pourrait bien être encore un Français. En effet, selon nos informations, Al-Nassr a commencé à étudier sérieusement la possibilité de recruter… Antoine Griezmann cet été. L’international français de l’Atlético de Madrid dispose d’une clause très basse d’un montant de 25 millions d’euros. Pas de quoi effrayer le club de Riyad, qui a donc débuté des négociations.

Les dirigeants saoudiens ont déjà rencontré le clan Griezmann

Selon nos indiscrétions, une rencontre a déjà eu lieu entre les dirigeants saoudiens et les représentants d’Antoine Griezmann à Londres ces derniers jours pour prendre la température et étudier la faisabilité de l’opération. Une vente cet été pour l’Atlético de Madrid, qui connaît de grosses difficultés économiques, permettrait de se libérer d’un gros salaire. Et cela pourrait aider à se renforcer sur le mercato.

Mais dans ce dossier, il faudra surtout convaincre le joueur de faire ses valises pour l’Arabie saoudite. Auteur de 15 buts et 17 passes décisives en 38 matches de Liga cette saison, Grizou a retrouvé son football et se sent bien à Madrid. Mais à 32 ans, il sait aussi qu’il ne lui reste que très peu d’années pour signer un gros contrat. Il a souvent répété qu’il rêvait de terminer en MLS. Avant ça, une petite pige dans le Championnat saoudien ? À suivre.