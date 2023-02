OL : la mise au point cash de Laurent Blanc

La suite après cette publicité

Laurent Blanc est soulagé. Le mercato est enfin terminé et il va pouvoir se concentrer uniquement sur la fin de saison lyonnaise. Mercredi soir, il espérait que son OL poursuivrait sur sa belle lancée après son succès de dimanche face à Ajaccio. Il souhaitait aussi que les supporters soient au rendez-vous, eux qui ont fait part de leur mécontentement ces derniers temps. Côté tribunes, le Cévenol a pu être rassuré puisque les fans ont donné de la voix toute la rencontre et ont poussé l’équipe. Ils ont aussi chanté à la gloire de Juninho et déployé une banderole de soutien à la légende lyonnaise, pointée du doigt récemment par Jean-Michel Aulas.

Côté terrain, ses hommes ont été généreux et ont tenté. Mais ils ont fait preuve d’une folle inefficacité offensive. Lyon n’est pas parvenu à trouver la faille et a dû se contenter d’un match nul à domicile (0-0). Une mauvaise opération sur le plan comptable pour les pensionnaires du Groupama Stadium, en dixième position au classement. En zone mixte, Maxence Caqueret a avoué que ce résultat était rageant. «On a fait un bon match, maîtrisé du début à la fin. On a pêché dans la finition. C’est frustrant. On récupérait vite la balle. Il manquait la petite chose qui est la plus importante dans le football : mettre le ballon au fond. »

Blanc attend plus de tranchant de ses joueurs

Une analyse similaire à celle de Laurent Blanc. En conférence de presse, le technicien tricolore a pointé les manques de son équipe. Il parlé d’un manque d’efficacité. «S’il n’y avait pas de situations de but, je pourrais dire que c’est une domination stérile. Mais ce n’est pas le cas. Je pense qu’il y a des joueurs ici, à Lyon, qui doivent avoir cette agressivité pour marquer des buts. Ils n’en ont pas marqué encore tant que ça. Dans leur attitude, ils manquent de spontanéité, d’agressivité pour marquer des buts. Je vois des situations du banc de touche, moi-même je sens qu’ils ne vont pas faire le geste qu’il faut.»

Il poursuit : «il faut être tueur car une fois que vous allez marquer, je peux vous dire que le déroulement du match n’est plus le même du tout. C’est ce premier but qu’il faut marquer. Peu importe le but. Qu’il soit bien amené, que ce soit un but de raccroc, de la tête, sur corner, etc…il faut marquer quoi. Si jamais il y a un pénalty, on prend aussi (…) Aujourd’hui (hier), mes joueurs ont presque tout bien fait, sauf marquer des buts ou un but. Je pense qu’on en aurait marqué un, on aurait gagné 1 à 0. Il manque certainement quelque chose. Je pense que c’est de l’agressivité devant le but, j’entends par là de la sérénité. Quand vous gagnez des matches, vous en avez. Dans le moment que l’on vit, il faut montrer du caractère, de la personnalité.» Mais Lyon n’y est pas arrivé et le magicien Blanc va devoir encore trouver la bonne formule pour remettre l’OL sur de bons rails.