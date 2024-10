Qualif CdM 2026 : la Colombie terrasse le Chili, l’Uruguay tenu en échec par l’Équateur

Deuxième du classement des éliminatoires de la Coupe du monde dans la zone Amérique du Sud, la Colombie recevait le Chili, ce mardi soir. Dans un stade Roberto Mélendez rempli, les Colombiens ont battu aisément les coéquipiers d’Eduardo Vargas (4-0), grâce à des réalisations de Davinson Sanchez (34e), Luis Díaz (52e), Jhon Duran (82e) et Luis Sinisterra (90e+3). James Rodríguez et les Cafeteros se relancent après leur défaite en Bolivie et consolident leur place de dauphin de l’Argentine. Les Chiliens, bons derniers, enchaînent une septième défaite en dix journées dans ces éliminatoires.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Colombie 19 10 7 5 4 1 13 6 10 Chili 5 10 -13 1 2 7 5 18

Plus tard dans la nuit, le Paraguay a renversé le Venezuela (2-1). Rentré à la mi-temps, Antonio Sanabria (59e, 74e) a répondu à l’ouverture du score de Jon Aramburu (25e). Enfin, l’Uruguay de Marcelo Bielsa a été tenu en échec sur sa pelouse par l’Équateur (0-0).