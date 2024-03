Euro 2024 : adidas dévoile les maillots de l’Espagne, l’Italie, la Belgique et l’Allemagne !

L’Euro 2024 débutera dans 3 mois jour pour jour, avec un match d’ouverture opposant, à l’Allianz Arena, l’Allemagne, pays hôte, à l’Écosse. Deux nations équipées par adidas, qui a dévoilé ce jeudi les tenues élaborées pour cette occasion. L’équipementier allemand a en effet sorti au grand jour les maillots domicile et extérieur pour les nations majeures qu’elle habille. On découvre donc les nouvelles tuniques de l’Allemagne, de l’Écosse, de la Belgique, de l’Italie, de l’Espagne, de la Hongrie et du Pays de Galles. Avec plusieurs dénominateurs communs.

Dans son communiqué, adidas a exposé le processus de création. « Chacun des maillots, a été conçu pour inspirer un sentiment de fierté et d’appartenance, en mélangeant des éléments traditionnels revisités dans un style moderne. L’équipe de conception d’adidas s’est attachée à créer un produit offrant une perspective inattendue et nouvelle, tout en restant respectueux et fidèle à leur héritage football et en incluant, notamment : une utilisation originale des couleurs nationales, avec de nouvelles teintes plus audacieuses, le recodage des motifs traditionnels utilisés de manière novatrice et l’introduction de nouveaux symboles dans les tenues traditionnelles de la fédération, comme le kit d’extérieur de la Belgique. »

Le kit extérieur de la Belgique est en effet l’un des plus originaux, et peut-être le mieux réussi de la collection, puisqu’il rend hommage à la tenue de… Tintin, le héros de la bande dessinée créée par Hergé. Le maillot domicile est également remarquable. «Les tenues domicile et extérieure de l’équipe nationale belge sont un mélange de modernité, d’élégance et de qualité. Le maillot domicile, qui reprend les couleurs du drapeau belge, s’inspire de l’architecture contemporaine belge et du prêt-à-porter de luxe. L’arrière du col est marqué de la date "1895" en référence à l’année de création de la Fédération royale belge de football », explique adidas.

L’Allemagne, pour son Euro à domicile, est également bien lotie avec un maillot domicile soigné. «Le maillot domicile de l’Allemagne reprend le coloris traditionnel noir et blanc, avec un dégradé entre le col et les épaules, qui passe progressivement du noir au rouge puis à l’orange vif, en référence au drapeau allemand : un look original qui permet au pays organisateur du tournoi de se démarquer.» Le maillot extérieur prend lui des distances avec les couleurs traditionnelles, puisqu’il affiche un rose flashy qui s’assombrit peu à peu.

C’est un peu plus classique pour nos voisins espagnols, sans fioritures. L’Italie est, elle, gâtée avec deux belles tuniques, domicile et extérieur. «Le maillot domicile reprend le bleu traditionnel de l’Italie, avec trois bandes aux couleurs de son drapeau sur les épaules, que l’on retrouve également dans l’écusson. Le maillot extérieur est blanc. On y retrouve le drapeau dans des bandes rouges et vertes sur les épaules et les flancs, ainsi que dans l’écusson.» Alors, quel est votre maillot préféré parmi cette nouvelle série ?