L2 : Toulouse accroché à Sochaux, Ajaccio, Auxerre et le PFC ne tremblent pas

On entre dans le money time de la Ligue 2 avec le coup d’envoi de la 34e journée ce mardi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les équipes candidates aux premières places ont répondu présentes. Opposé à Sochaux, 5e du classement avant le coup d’envoi, le TFC a rapidement encaissé un but par Rassoul Ndiaye (6e). Un petit but qui a suffi aux Doubistes pour mener jusqu’à la mi-temps. Les hommes d’Omar Daf ont ensuite été rejoints juste avant l’heure de jeu après une réalisation de Rouault. Les deux clubs en resteront là.

Mais le constat de ce soir c’est que l’on connaît quatre des cinq équipes qui joueront l’accession directe en Ligue 1 et la place de barragiste. Le classement final reste à définir, mais grâce à leur succès contre Dunkerque, Dijon et Caen, Ajaccio, Auxerre et le PFC accompagnent le TFC. Sochaux dispose de 11 points d’avance sur Le Havre à quatre journées du terme, mais devra patienter pour faire officiellement partie du top 5 gagnant. Pour le reste, Guingamp a corrigé Pau (3-0), Grenoble s’est donné de l’air dans la course au maintien après son succès face à VA (3-0). En revanche, les cancres de la classe Quevilly, Dunkerque, Rodez et Nancy poursuivent leur chemin de croix.

Retrouvez le classement complet de Ligue 2

Les résultats de la soirée :