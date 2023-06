Le Bayern Munich est en pleine galère pour son futur 9 !

La suite après cette publicité

«Nous cherchons un numéro 9, ce n’est pas un secret. Malheureusement, ce n’est pas si facile. Il n’y en a pas beaucoup (sur le marché). Et les attaquants qui sont vraiment au top sont également recherchés par d’autres clubs». Ces mots sont ceux du président munichois, Herbert Hainer, et résument parfaitement la situation actuelle du dernier champion d’Allemagne. À la recherche d’un buteur de premier rang, le club allemand éprouve toutes les peines du monde à conclure ce dossier.

Orphelin de Robert Lewandowski, aujourd’hui sous les couleurs du FC Barcelone, les hautes sphères du Rekordmeister espèrent pourtant mettre la main sur un avant-centre de classe mondiale. «Le FC Bayern est en mesure de dépenser 100 millions d’euros, mais il faut que tout se passe bien lors du transfert. Nous cherchons un attaquant, mais ils sont difficiles à trouver. Ils sont tous très chers. Tout doit s’accorder. Kolo Muani, Harry Kane, Osimhen, Vlahović. Nous regardons cela de près pour voir qui correspond le mieux au Bayern. Tuchel a également son mot à dire», assurait, en ce sens, ce même Herbert Hainer, au micro de BildTV.

Le Bayern face à la loi du marché !

Oui mais voilà, après plusieurs semaines de recherche, la formation bavaroise est en pleine galère. D’un côté, la piste menant à l’attaquant de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic, s’est largement refroidie. De l’autre, Victor Osimhen et Randal Kolo Muani semblent quant à eux inatteignables financièrement pour le FCB. Enfin, le buteur maison de Tottenham, Harry Kane, est également convoité par le Real Madrid, Manchester United ou encore le PSG. Une concurrence plus que problématique pour les Bavarois.

Déterminés à l’idée de se renforcer dans le secteur offensif, les dirigeants munichois creusent, par ailleurs, une autre option : Kai Havertz. Malheureusement pour les hautes sphères du club, les nouvelles ne sont pas bonnes, non plus, sur ce dossier puisqu’Arsenal a déjà trouvé un accord avec le joueur de Chelsea. Auteur de 9 buts et 1 passe décisive en 47 matches cette année, l’ancien milieu du Bayer Leverkusen devrait donc filer du côté d’un autre club de Londres. Arrivé trop tard dans les négociations, le Bayern ne dispose donc, à ce jour, que de deux véritables pointes avec Eric Maxim Choupo-Moting et le jeune Mathys Tel. Si Thomas Müller peut également évoluer à ce poste, la direction bavaroise va devoir trouver les mots justes et les ressources suffisantes pour attirer ce numéro 9 tant convoité !