JT Foot Mercato : les galères du Bayern Munich sur le marché des transferts

Les dossiers chauds du Bayern !

La suite après cette publicité

Le mercato s’annonce très difficile en Bavière. Le cas Sadio Mané est loin d’être le seul qui pourrait ne pas se passer comme prévu. En effet, le recrutement patine notamment en attaque, le club voulait vendre Mané, Sané et Gnabry. Côté renfort, si Harry Kane a été évoqué il est hors d’atteinte des finances munichoises. Même si le Bayern pourrait envoyer du lourd pour s’offrir un buteur. C’est Herbert Hainer, le président du Bayern qui l’a affirmé : « J’ai dit que le FC Bayern est capable de dépenser 100 M€ sur un joueur. Mais tout doit être bien fait. Nous sommes à la recherche d’un avant-centre. Nous sommes en bonne voie. Pour moi, il y a deux candidats : Kolo Muani et Osimhen de Naples. Je pense que si vous voulez vous battre en Ligue des Champions, vous devez obtenir un Kolo Muani ou un Osimhen. Si je pouvais choisir, je dirais Kolo Muani. » Au milieu aussi c’est compliqué, car Joshua Kimmich veut changer d’air, mais le Bayern ne semble pas vraiment d’accord. Il souhaiterait rejoindre Lewandowski du côté de Barcelone et pourrait partir au bras de fer avec sa direction. Petit problème, celui qui semble le favori du Bayern pour se renforcer au milieu n’est autre que Declan Rice. Mais l’international anglais aurait une préférence pour Arsenal, qui fait partie de ses nombreux courtisans. En défense, ce sont deux Français qui pourraient se faire la malle. Il y a bien sûr Lucas Hernandez, comme on vous l’annonçait en exclusivité sur Foot Mercato, il y a plusieurs semaines. Benjamin Pavard est lui aussi annoncé sur le départ. Même si pour les deux joueurs, le club aimerait plutôt les conserver. En cas de départ, les dirigeants allemands ciblent Kim Min-jae pour se renforcer, selon nos informations. Le défenseur du Napoli est plutôt tenté par la Premier League, mais il pourrait se laisser convaincre par la proposition du Bayern. Le club lui propose un joli salaire de 10 M€ annuel, pour essayer de le convaincre. Affaire à suivre…

Silva botte en touche sur son futur !

L’avenir de Bernardo Silva fait beaucoup parler ces derniers temps. Restera-t-il à City ? Viendra-t-il à Paris, ou ailleurs ? Même le principal intéressé ne sait pas pour l’instant de quoi sera fait son futur, en tout cas il a évoqué la question en conférence de presse avec le Portugal. «Non je ne fuis pas les questions», a-t-il expliqué. «La grande vérité est que, même ici ce n’est pas le lieu, je ne sais pas encore concernant mon avenir. Je suis très sincère, je ne sais pas. Nous verrons prochainement. Et même si je le savais, ce n’est pas le lieu pour en parler.»

À lire

Le Bayern Munich en passe de récupérer une star de Manchester City

Les officiels du jour

Arsenal a annoncé le départ de 6 joueurs ! Ils étaient en fin de contrat, et ne prolongeront pas l’aventure au sein du club londonien. Il s’agit de Zach Awe, Joel Ideho, George Lewis, Ainsley Maitland-Niles, Matt Smith et Tom Smith. Et puis, l’OL a officialisé l’arrivée d’une recrue : Mahamadou Diawara. Le milieu de terrain de 18 ans évoluait jusqu’ici au PSG, mais il a préféré ne pas prolonger et partir libre du côté de Lyon. Enfin, le Bayern a signé le premier contrat professionnel de Tarek Buchmann. Le défenseur de 18 ans est désormais engagé jusqu’en 2026.