OL : la FIFA ouvre une enquête pour le transfert d’Ernest Nuamah

Les problèmes ne s’arrêtent décidément plus pour l’Olympique Lyonnais, en difficulté dans tous les sens. Déjà sanctionné par la DNCG cet été, l’OL a été contraint de revoir son mercato après avoir été puni d’un encadrement des salaires et des transferts. S’ajoute à cela, un début de saison désastreux au niveau sportif : le club est lanterne rouge de Ligue 1, après sa nouvelle défaite à Reims (2-0). Alors que son club est en pleine crise, John Textor avait appelé au calme après la rencontre en promettant un redressement de l’équipe et surtout un mercato hivernal prometteur.

«Notre saison progressera et nous laisserons ce terrible début de saison derrière nous. Seuls notre département du football, nos capitaines d’équipe et cet effectif actuel de joueurs peuvent faire la différence au cours de la première moitié de la saison», avait-il notamment expliqué. «Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige».

La FIFA ouvre une information de suivi

Sauf que le dirigeant américain pourrait également connaître encore quelques soucis. Selon des sources internes à la FIFA, relayées par L’Équipe, la FIFA aurait été sollicitée par plusieurs dirigeants du football français afin d’enquêter sur l’arrivée d’Ernest Nuamah, à Lyon l’été dernier. Pour le moment, ni le nombre de dirigeants concernés, ni leurs identités n’ont filtré. Mais cette demande a, en tout cas, été suffisante pour que l’instance internationale ouvre «une information de suivi» afin d’éclaircir la situation en France.

Courtisé depuis le début du mois d’août par l’OL, Ernest Nuamah avait été officialisé tardivement par le club rhodanien. Le Ghanéen de 19 ans a en fait été acheté 25 millions d’euros à Nordsjaelland, par Molenbeek cet été, le club belge appartenant à John Textor, avant d’être envoyé à l’OL. L’Équipe assure que les dirigeants lyonnais avaient demandé, en amont, une approbation de la DNCG et que La FIFA a également soutenu ce transfert auprès de la fédération belge. Une situation compliquée pour l’attaquant gaucher, qui peine encore à convaincre après quatre matches de Ligue 1 joués.