OL : John Textor promet de grands changements !

La suite après cette publicité

L’OL est en pleine crise. Lanterne rouge de Ligue 1 en n’ayant que deux points en sept rencontres, la formation rhodanienne n’a pas de garanties. Et alors que les dirigeants avaient pour objectif d’aller chercher les places européennes, le maintien semble être désormais un dessein qui pourrait être difficile à atteindre. Ce dimanche, sur la pelouse de Reims, les Gones n’ont montré aucune résilience et ont été facilement battus par des Rémois bien plus incisifs et entreprenants. Et alors que des révélations ont été faites cette semaine sur l’ambiance morose qui règne dans le vestiaire, l’avenir du club septuple champion de France est loin d’être radieux. Et alors que plusieurs joueurs et Fabio Grosso, nouvel entraîneur des Gones, sont intervenus à l’issue de la rencontre, John Textor, le président des pensionnaires du Groupama Stadium, est également monté au créneau via son site internet.

Dans un long communiqué, l’homme d’affaires américain est sur la passe compliquée que traverse son club et appelle à l’union sacrée : «Le football est le football et il est parfois cruel. Malheureusement, bien que le coach et l’équipe aient travaillé intensivement durant toute la semaine, nous avons perdu notre match aujourd’hui. Je sais à quel point il est difficile pour les supporters de continuer d’apporter leur soutien, mais je n’ai d’autre choix que de vous demander de continuer à le faire - d’apporter un encouragement positif à une équipe fragile, même dans des circonstances difficiles. Il incombe à notre équipe de jouer mieux, mais la colère et la pression des supporters ne donneront certainement pas de meilleurs résultats. Cette équipe a besoin de vos encouragements, probablement plus que jamais.»

À lire

OL : Fabio Grosso et ses joueurs ont du pain sur la planche

Il réitère sa confiance à Grosso et promet un mercato hivernal de haute qualité

Dimanche prochain, l’Olympique Lyonnais accueillera le FC Lorient à Décines et l’accueil qui sera réservé aux joueurs lyonnais pourrait être glacial. Toujours à la recherche de leur premier succès cette saison, les coéquipiers de Maxence Caqueret doivent encore montrer plus sur le terrain et Fabio Grosso sait qu’il lui reste du pain sur la planche. Arrivé il y a deux semaines entre Rhône et Saône, le technicien transalpin sait qu’il peut compter sur la confiance de son boss, qui n’a pas hésité à tacler certains joueurs : «Fabio fait un travail solide. Il en apprend davantage sur ses joueurs chaque jour. Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d’autres ne le font clairement pas. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains joueurs dans cette situation, il n’apprend pas toujours de choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence.»

La suite après cette publicité

Après avoir réitéré son soutien à son tacticien, Textor a ensuite promis de gros changements aux supporters lyonnais. Entre les brouilles Textor-Aulas et la DNCG qui a encadré les mouvements estivaux de l’OL, l’actuel dernier de Ligue 1 n’a pas pu bien travailler lors de son mercato estival. Le boss lyonnais promet alors un hiver diamétralement opposé : «Notre saison progressera et nous laisserons ce terrible début de saison derrière nous. Seuls notre département du football, nos capitaines d’équipe et cet effectif actuel de joueurs peuvent faire la différence au cours de la première moitié de la saison. Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige. Notre objectif reste de retrouver le succès cette saison. Je crois au travail de Fabio, et je crois en sa philosophie d’équipe - il trouvera les joueurs qui répondent à ces attentes, et nous grimperons au classement. Allez l’OL !» Reste à savoir si John Textor et son équipe sauront joindre les actes à la parole…