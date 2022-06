Barça : duel avec le Betis pour le nouveau Pedri

Selon AS, le FC Barcelone et le Betis sont tous deux concurrents pour tenter de recruter le milieu offensif de Las Palmas, Alberto Moleiro. Le milieu espagnol de 18 ans, qui intéresse également d’autres équipes, a réalisé une saison prometteuse avec le club de deuxième division espagnole, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive en 38 matches.

La suite après cette publicité

Les Verdiblancos ne veulent pas que l’échec du transfert de Pedri en 2019 se reproduise avec Moleiro. Les Sévillans qui s’étaient fait dépasser par les Blaugranas pour le joueur de 19 ans, qui évoluaient également à Las Palmas à l'époque.