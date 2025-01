HAC : Yanis Zouaoui est dégoûté après la gifle contre l’OM

Après la claque reçue au Vélodrome par l’OM (5-1) ce dimanche en clotûre de la 16e journée de Ligue 1, le défenseur du Havre, Yanis Zouaoui, s’est arrêté au micro de DAZN. Si perdre fait toujours mal, chuter de cette manière dans ces conditions l’est d’autant plus selon le défenseur de 26 ans. En effet, les joueurs de Didier Digard n’ont tout simplement pas existé et continuent ainsi de s’enfoncer dans la zone rouge :

«On n’a pas le droit. On vient ici avec des intentions, on est solides mais on se prend le premier but sur une erreur. On ne doit rien lâcher, on n’a pas le droit de faire ça. On n’a pas le droit. On se le dit, on se le répète. On n’a pas le droit. Je suis énervé du résultat. Ça ne change rien au travail qu’on va fournir. On va essayer de prendre des points. Le coach tient toujours le vestiaire. On est tous avec lui. On espère que la tendance va s’inverser»