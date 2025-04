Montpellier a choisi Zoumana Camara

«D’un commun accord, le MHSC et Jean-Louis Gasset ont décidé ce jour de mettre fin à la mission qui avait été confiée à ce dernier. Jean-Louis Gasset n’est plus l’entraîneur de l’équipe professionnelle masculine à compter de ce jour.» Hier, Montpellier officialisait la fin du parcours de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe première. Sorti de sa retraite pour aider le club de son cœur à sauver sa peau en Ligue 1, le technicien de 71 ans n’a pas réussi sa mission.

Le MHSC est scotché à la dernière place du classement de Ligue 1 avec 15 petits points, à onze longueurs du barragiste rémois. En interne, plus personne ne croit au miracle et le MHSC prépare donc son futur en Ligue 2. Gasset n’est plus l’entraîneur, mais il reste au sein du club puisqu’il occupera un rôle similaire à celui d’un directeur du football avec tout le secteur sportif à chapeauter. C’est donc lui qui choisira son successeur.

Gasset a pris sa décision

Hier, L’Équipe nous révélait d’ailleurs que trois profils d’entraîneurs étaient pistés : Zoumana Camara, Pierre Sage et Jocelyn Gourvennec. Gasset et le MHSC souhaitaient un profil jeune et le quotidien nous apprend ce mardi que le nouveau coach du club héraultais sera Camara. À 46 ans, l’ancien coach des U19 du PSG va vivre sa toute première expérience à la tête d’une équipe professionnelle.

Zoumana Camara avait déjà échangé avec Gasset (qu’il a connu). Les deux hommes sont d’ailleurs en contact depuis plusieurs semaines. Il devrait arriver au MHSC cet après-midi et sera sur le banc de touche montpelliérain dimanche prochain contre Angers. L’ancien défenseur devrait parapher un contrat jusqu’en 2027 et sera accompagné par deux adjoints en plus de Ghislain Printant, déjà présent au club.