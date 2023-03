Liga : Ernesto Valverde enrage après la défaite contre le FC Barcelone

La suite après cette publicité

L’ascenseur émotionnel pour l’Athletic Club. Alors que les Basques pensaient ce dimanche avoir égalisé dans les ultimes minutes de jeu face au FC Barcelone, la VAR est intervenue pour finalement annuler le but d’Iñaki Williams. Les coéquipiers d’Iker Muniain se sont donc inclinés face au leader catalan (0-1). Un revers qui a du mal à être digéré du côté de Bilbao. Après la rencontre, le coach, Ernesto Valverde, a remis en cause l’utilisation de la VAR.

« C’est très éloigné du vrai football. J’ai regardé l’image à la télévision… et je ne sais pas. En tout cas, c’est la même chose. La question n’est pas de savoir s’il est plus ou moins touché à l’épaule ou au bras, c’est une question de ce qu’est le football et de ce qu’il n’est pas. La VAR est là pour corriger les erreurs flagrantes, si le ballon entre ou s’il y a pénalty, mais pour appeler l’arbitre pour un jeu qui s’est produit cinq passes avant… (…). C’est compliqué que sur le terrain on ne puisse rien voir et que quelqu’un avec un télescope ailleurs le fasse. Ce n’est pas parce que ça nous est arrivé, c’est parce que ça peut arriver à tout le monde. »

