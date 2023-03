Liga : le FC Barcelone s’impose dans la douleur contre Bilbao !

Leader de Liga, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de l’Athletic Bilbao pour le compte de la 27e journée de Liga. Les Basques optaient pour un 4-2-3-1 avec Julen Agirrezabala comme dernier rempart derrière Oscar De Marcos, Dani Vivian, Inigo Martinez et Mikel Balenziaga. Dani Garcia et Mikel Vesga assuraient le double pivot. Seul en pointe, Inaki Williams était soutenu par Nico Williams, Raul Garcia et Alex Berenguer. De leur côté, les Catalans s’articulaient en 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Devant lui, Sergi Roberto, Jules Koundé, Andreas Christensen et Alex Baldé formaient la défense. Sergio Busquets était placé en sentinelle auprès de Gavi et Frenkie de Jong. Enfin, Raphinha et Ferran Torres épaulaient Robert Lewandowski en attaque.

D’entrée, les Blaugranas se distinguaient avec un centre de Sergi Roberto pour Ferran Torres dont le tir sans contrôle passait à gauche du but adverse (2e). Les Catalans dominaient le début de rencontre et Frenkie de Jong trouvait Robert Lewandowski qui était repris de justesse par Julen Agirrezabala (17e). Profitant d’une mésentente entre Jules Koundé et Marc-André ter Stegen, Alex Berenguer parvenait à frappait sans trouver le cadre (25e). Les Basques prenaient de plus en plus leur chance et Inaki Williams obligeait Marc-André ter Stegen à la parade (32e) avant que Raul Garcia déclenche une lourde frappe terminant sur la barre transversale (33e).

Bilbao a répondu au FC Barcelone

Les Blaugranas étaient malmenées et décidaient de remettre le pied sur le ballon. Juste avant la pause, Sergio Busquets trouvait Raphinha sur la droite de la surface. L’ailier brésilien trouvait la faille sur une lourde frappe (1-0, 45e +1). Au retour des vestiaires, le FC Barcelone passait tout proche de se mettre à l’abri sur un centre d’Alex Baldé mais la tête de Robert Lewandowski passait à gauche du cadre (52e). Alors que Bilbao avait du mal à réagir, les Basques accéléraient en fin de rencontre. Sur la gauche, Alex Berenguer faisait la différence et centrait devant le but pour Nico Williams dont la reprise était détournée par Marc-André ter Stegen (72e).

En grande forme, le portier allemand se montrait de nouveau décisif. Sur la gauche, Iker Muniain enroulait un tir qui était dévié par la main du gardien du FC Barcelone (79e). La pression était de plus en plus intenable sur le but des Blaugranas et Bilbao tentait le tout pour le tout. Et finalement sur une contre attaque, les joueurs d’Ernesto Valverde parvenaient à revenir au score. Lancé dans le dos de la défense catalane, Inaki Williams partait seul au but et s’en allait tromper la vigilance de Marc-André ter Stegen (87e). Après de longues minutes, l’arbitre refusait la réalisation après utilisation de l’arbitrage vidéo pour une main d’Iker Muniain (90e). Les joueurs de Bilbao obtenaient ensuite une triple occasion mais cela ne suffisait pas (90e +3). Finalement, le FC Barcelone s’en sort bien et s’impose 1-0. Les Catalans conservent neuf points d’avance sur leur dauphin madrilène.