LdC, Barça : le missile de Marcus Rashford qui met fin aux rêves de Newcastle

Pour son premier match de Ligue des Champions, le FC Barcelone devait relever un sacré challenge en se rendant à St James’ Park pour défier Newcastle. Bousculés en début de match, les Blaugranas ont finalement réussi à mater les Magpies. Et ils peuvent remercier un homme qui connaît bien le Tyneside, Marcus Rashford.

La suite après cette publicité

Après avoir ouvert le score de la tête, sur un centre de Jules Koundé, l’Anglais s’est offert un doublé en envoyant un missile du droit peu après l’heure de jeu. Un but qui a sans doute scellé la victoire des Catalans.