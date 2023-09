La Fiorentina prête Abdelhamid Sabiri en Arabie saoudite

Abdelhamid Sabiri a été l’un des acteurs de la sélection marocaine, marquant l’histoire en devenant la première nation africaine et arabe à se hisser en demi-finale d’une Coupe du Monde lors du Mondial qatari en automne dernier, notamment grâce à son but sur coup franc face à la Belgique en phase de poules. Un exploit qui lui a permis de quitter la Sampdoria, en grande difficulté en championnat avant d’être condamnée à la descente en Serie B. Pour l’accueillir, c’est la Fiorentina qui s’est finalement offert ses services, mais son arrivée à Florence n’était que temporaire, comme nous vous l’avions annoncé.

La suite après cette publicité

En effet, le Lion de l’Atlas aux 11 sélections (4 buts) quitte la Viola en prêt pour l’Arabie saoudite, puisqu’il va défendre, pour la saison à venir, les couleurs d’Al-Fayha, pensionnaire de la Saudi Pro League et huitième du classement après 5 journées. «Le milieu de terrain Sabiri a eu de nombreuses expériences professionnelles et ses arrêts les plus marquants ont été avec les clubs anglais de Huddersfield Town, l’allemand de Nuremberg, l’italien Ascoli, la Sampdoria italienne et le club italien de la Fiorentina avant de rejoindre Al-Fayhaa, en plus de représenter l’équipe nationale de son pays, comme ses participations les plus marquantes ont été avec l’équipe nationale marocaine à la Coupe du monde 2022 au Qatar et l’exploit historique du Maroc pour obtenir la quatrième place du tournoi», peut-on lire dans le communiqué du club saoudien.