PSG : pourquoi Christophe Galtier est convaincu qu’il doit rester

« Oui, je pense mériter une seconde saison au PSG, parce que je me suis donné à fond, j’ai su tenir le cap dans les moments très difficiles. Une saison catastrophique au PSG, c’est quand il n’est pas champion et c’est déjà arrivé. Et on est champion. Oui, j’estime que je mérite de continuer ». Les propos de Christophe Galtier samedi soir ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de supporters parisiens estiment ainsi que l’ancien de Nice et du LOSC, entre autres, n’a pas été au niveau attendu et n’a pas réussi à mener le bateau parisien à bon port. Ce qui semble être partagé par la direction du club francilien, qui a déjà commencé à travailler sur son remplaçant, avec toute une ribambelle de noms déjà sortis, dans lesquels on retrouve, entre autres, José Mourinho, Thiago Motta ou Luis Enrique.

Il a des arguments en sa faveur

Il faut dire que Galtier avait envie de monter au créneau pour son avenir. Comme l’indique Le Parisien, il ne cesse de répéter à ses proches qu’il veut aller au bout de son contrat. Il est conscient que le PSG prospecte sur le marché, mais estime mériter une deuxième opportunité. Pour lui, il ne faut pas banaliser ce titre en Ligue 1, et il explique, en privé, que certains coachs passés au PSG avant lui ne l’ont pas gagné lors de leur première saison en poste.

C’est surtout cette différence de traitement avec certains de ses prédécesseurs qui ont bénéficié de plus d’indulgence qui l’agace. Son comportement en interne, que ce soit vis à vis de ses joueurs ou de ses dirigeants, serait aussi une des raisons qui plaident en sa faveur, du moins de son point de vue. Toujours est-il que, pour l’instant, la tendance est bel et bien à un licenciement et à l’arrivée d’un nouveau coach sur le banc du Parc des Princes pour la saison prochaine.