Mercato : l'OM a un œil sur Aihen Muñoz

Avec un mercato estival qui s'annonce mouvementé, l'Olympique de Marseille va tenter de se renforcer à plusieurs postes. En ce qui concerne le poste de latéral droit, le club phocéen va devoir remplacer Hiroki Sakai, tout en tentant de conserver Pol Lirola. Un premier casse-tête pour les dirigeants phocéens qui n'oublient pas non plus l'une de leurs priorités : un latéral gauche. Jordan Amavi étant le seul arrière gauche de métier, les Olympiens cherchent la perle rare pour venir le concurrencer. Et l'OM pourrait trouver son bonheur en Liga.

D'après les informations de Marca de l'autre côté des Pyrénées, la formation du sud de la France a inscrit le nom d'Aihen Muñoz dans sa short-list. Latéral gauche formé à la Real Sociedad, le joueur de 23 ans est en fin de contrat dans un an et il n'a toujours pas prolongé. Et avec la forte concurrence (seulement 16 apparitions en Liga en 2020/21), le club espagnol pourrait le vendre cet été. Mais attention, d'autres écuries de Liga sont sur le coup selon la publication.