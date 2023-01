Audit FFF : Noël Le Graët et Florence Hardouin fixés aujourd’hui

La suite après cette publicité

Le jour J pour Noël Le Graët et Florence Hardouin. Le président de la fédération française de football et la directrice générale vont pouvoir prendre connaissance des accusations dont ils sont assignés, après trois mois et demi d’enquête. Ils pourront répondre aux extraits du pré-rapport dans un délai de dix jours à compter de ce lundi.

Selon les informations du Figaro, le rapport s’annonce «accablant» pour le patron du football français. Dans la tourmente depuis ses propos polémiques au sujet de Zinédine Zidane, Noël Le Graët est plus que jamais poussé vers la sortie.



