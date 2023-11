Un joueur de le Lazio s’en prend à José Mourinho

José Mourinho a encore fait des siennes. Après le derby de Rome face à la Lazio (0-0), l’entraîneur de la Louve a dégainé une punchline dont il a le secret. «Pedro est un grand joueur, mais il aurait pu devenir nageur car il se jette dans la piscine d’une manière fantastique.» Une façon de critiquer l’Espagnol, qui a un peu trop plongé à son goût.

La suite après cette publicité

Silencieux, l’ancien du FC Barcelone n’a pas répondu directement au Special One. Mais un coéquipier s’en est chargé. Il s’agit de Danilo Cataldi. Ses propos sont relayés par AS. «Mou parle toujours de titres… Pedro en a peut-être gagné plus que lui.» Mais ce n’est pas juste puisque le coach a 26 trophées, contre 25 pour Pedro, rappelle le média ibérique.