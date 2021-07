Amical : Nantes s'incline face à Lorient

Pour son cinquième match de préparation pour la saison à venir, le FC Nantes affrontait le FC Lorient ce mercredi après-midi à La Baule devant du public. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont perdu leur troisième match en cinq amicaux cet été (0-1). Après une première période largement dominée par les Nantais, avec des occasions d'Anthony Limombé et Marcus Coco, c'est le jeune lorientais Samuel Loric qui inscrit le seul but de la rencontre durant le second acte (80e) grâce à un lob sur Denis Petric.

La suite après cette publicité

Nantes souhaitera se reprendre face à Clermont le 31 juillet prochain avant son entrée en matière en Ligue 1 à Monaco (6 juillet). Quant aux Merlus, ils restent invaincus en préparation (2 victoires, 2 matchs nuls) et iront affronter le SCO d'Angers ce samedi à Carquefou, une semaine avant son déplacement à Geoffroy-Guichard et un duel face à l'AS Saint-Étienne pour leur première journée de championnat.