FC Barcelone : Ansu Fati ne pense qu'à prolonger

Après l'épisode Illaix Moriba, parti au clash avec la direction pour finalement signer au RB Leipzig cet été, le FC Barcelone veut assurer ses arrières. Du coup, le club catalan travaille d'arrache-pied ces dernières semaines pour prolonger ses pépites. La prolongation de Pedri a déjà été officialisé ce jeudi et les Blaugranas sont désormais sur le dossier Ansu Fati. Et les dernières nouvelles sont plutôt bonnes pour le président Joan Laporta et ses dirigeants. Comme le révèle Mundo Deportivo, le joueur de 18 ans s'est entretenu avec son agent Jorge Mendes mardi, le tout avec sa famille.

L'international espagnol (4 sélections, 1 but) n'a envie que d'une chose : signer un nouveau bail avec le Barça. Le média espagnol explique que les Balugranas ont une clause unilatérale pour prolonger l'actuel bail d'Ansu Fati, qui prend fin en juin prochain, de deux ans mais l'objectif est plutôt de faire signer un nouveau contrat au principal concerné, avec un nouveau salaire et d'autres clauses à la clé. Les négociations sont donc toujours en cours entre toutes les parties mais contrairement à d'autres dossiers, le Barça n'a pas forcément besoin d'être stressé. Pour le moment.