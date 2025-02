Man City : les mots forts de Pep Guardiola sur son avenir

Malgré une saison particulièrement difficile, Pep Guardiola (54 ans) bénéficie encore et toujours du soutien de la direction de Manchester City. Interrogé sur son avenir en cas d’élimination précoce en Ligue des champions face au Real Madrid, l’ancien coach du Barça a été clair.

La suite après cette publicité

«Non. Je ne sais pas si on dit à un médecin s’il joue son travail. Je sais que dans tous les domaines, on peut le dire, mais je sais que je ne joue pas ma place. Je suis ici grâce de ce que j’ai gagné auparavant. Aujourd’hui, je le pense, mais demain, ils pourraient me virer. Mais je n’ai pas ce sentiment.» Le message est passé.