Serie A : l'Inter Milan carbure et s'offre Parme

A l'occasion de la 25ème journée de Serie A, Parme recevait l'Inter Milan au stade Ennio Tardini. Auteur d'un nul décevant face à la Spezia (2-2) le week-end dernier, les hommes de Ricardo D'aversa n'avaient d'autre choix que de l'emporter pour revenir sur les talons de Cagliari au classement. Côté Inter, la victoire probante (3-0) face au Genoa dimanche dernier prouvait une nouvelle fois la faculté des hommes d'Antonio Conte à assumer le statut de favoris pour le titre de champion. Les hommes d'Antonio Conte ouvraient le score juste avant l'heure de jeu.

Alexis Sanchez se débarrassait de Valenti et décochait une frappe mal maîtrisée par Sepe (0-1, 54e). Huit minutes plus tard, l'attaquant chilien s'offrait un doublé. Lukaku servait Sanchez sur la gauche qui enroulait bien son ballon pour tromper Sepe (0-2, 62e). Mais Parme ne rendait pas les armes pour autant. Sur la gauche, Pezella distillait un bon centre pour Hernani qui catapultait le ballon au fond des filets (1-2, 71e). Grâce à sa dix-huitième victoire de la saison, l'Inter Milan comptait désormais six longueurs d'avance sur l'AC Milan au classement.

