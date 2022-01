Christian Eriksen est à Amsterdam

La suite après cette publicité

Libre depuis sa résiliation de contrat avec l'Inter Milan et à la recherche d'un nouveau club, Christian Eriksen (29 ans) ne manque pas d'ambition. Plus de six mois après un arrêt cardiaque lors de l'Euro 2020, le milieu offensif danois est annoncé proche de Brentford. Si rien n'a été signé pour le moment, il poursuit sa remise en forme. Ainsi, il est actuellement en train de s'entraîner avec l'équipe B de l'Ajax Amsterdam.

«L'ancien milieu de terrain de l'Ajax Christian Eriksen s'entraîne avec Jong Ajax cette semaine. L'international danois s'efforce de maintenir son niveau de forme physique jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau club. Le Danois a reçu le feu vert de ses médecins en décembre pour reprendre sa carrière de footballeur après des mois de récupération individuelle. En attendant, Eriksen sera autorisé à s'entraîner avec Jong Ajax au Toekomst» peut-on lire dans un communiqué. Christian Eriksen a aussi fait part de sa joie de s'entraîner à Amsterdam : «je suis très heureux d'être ici. À l'Ajax, je connais les gens, j'ai l'impression de rentrer à la maison parce que j'étais ici depuis si longtemps. Toutes les installations sont disponibles ici et avec Jong Ajax, je peux m'entraîner à un haut niveau dans un groupe. C'est la base parfaite pour moi en ce moment. Je veux être à nouveau à mon meilleur dès que possible afin que lorsque je trouverai un nouveau club, je puisse y performer le plus rapidement possible.»

