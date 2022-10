PSG - ESTAC : la partie contrastée de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un après-midi (presque) à oublier pour Kylian Mbappé. De nouveau titularisé aux côtés de ses deux acolytes Lionel Messi et Neymar Jr pour former la MNM, l'attaquant de 23 ans ne s'est pas forcément montré à son avantage sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi, contre l'ESTAC Troyes (4-3), pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1.

Quelques jours après le récital offensif des trois extraterrestres en Ligue des champions, le Bondynois a globalement vécu une partie délicate du côté de la Porte de Saint-Cloud, sans non plus, attention, rendre une copie affreuse. Un cran en dessous du septuple Ballon d'Or et de l'Auriverde, KM7 a manqué de justesse technique, notamment sur des contrôles approximatifs ou des remises dans des petits espaces. Un aspect lui ayant d'ailleurs permis de se muer en passeur pour Messi mardi en C1.

Mbappé en retrait par rapport à Messi et Neymar

Même dans la zone décisive, où il excelle tant d'ordinaire, on a senti un Kylian Mbappé moins tranchant que d'habitude. Il a rarement pris le dessus sur la défense troyenne, qui a su trouver les armes pour le contenir, à l'exception de son geste de génie en fin de match. Ses courses offensives ont fait moins mal. À l'instar de ces services délicieux de Neymar (64e, 66e), le champion du monde 2018 a manqué de réussite (89e) dans des choix qui n'ont pas toujours été les plus judicieux.

Peut-être essoufflé par sa prestation XXL sur la scène européenne quelques jours plus tôt, il a tout de même sauvé son match en transformant avec brio un penalty obtenu avec cœur par Carlos Soler (77e). Kylian Mbappé, qui s'est parfois légèrement agacé des décisions de ses coéquipiers, aura l'opportunité de prouver qu'il s'agissait juste d'une journée sans (ou presque) pour lui dès mardi, à Turin, contre la Juventus. À noter que, grâce à son but, un joueur du trio Mbappé, Neymar, Messi est directement impliqué sur chacun des 25 derniers marqués par Paris toutes compétitions confondues.