Ligue 1 : Nantes arrache un match nul à Lens

Repoussé pour causes de nombreux cas positifs au Coivd-19 au sein de l'effectif lensois, la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes comptant pour la 8e journée de Ligue 1 a été rattrapée ce mercredi. Au coup d'envoi, les Nordistes pouvaient revenir à hauteur de l'OL, Monaco et Montpellier, à égalité pour la 3e place, avec 20 points.

Et les hommes de Franck Haise ont manqué l'opportunité à domicile. Un but de Gaël Kakuta est pourtant venu donner l'avantage aux pensionnaires du stade Bollaert (1-0, 27e). Pourtant loin d'être dangereux, les joueurs de Christian Gourcuff ont réussi à égaliser grâce un penalty d'Abdoulaye Touré, d'abord arrêté par Leca puis à retirer (1-1, 81e). Avec ce résultat nul, Lens est désormais 8e de Ligue 1 et laisse son adversaire du soir au 14e rang.