Barça : Frenkie de Jong explique comment Bartomeu l'a convaincu de signer

La très grande saison 2018-2019 de Frenkie de Jong (23 ans) sous les couleurs de son club formateur, l'Ajax, lui a ouvert les portes de nombreux clubs européens prêts à sortir le chéquier pour s'attacher ses services. C'est finalement le FC Barcelone qui a remporté le gros lot et s'est offert le milieu de terrain néerlandais pour 75 M€, au nez et à la barbe de ses concurrents. Considéré comme l'avenir de l'entrejeu des Blaugranas, l'international néerlandais a expliqué les raisons qui l'ont poussé à débarquer en Catalogne l'été dernier et dévoilé le rôle qu'a joué le président du club, Josep Maria Bartomeu.

«C'était mon rêve de jouer pour Barcelone. C'était mon club préféré en dehors des Pays-Bas. Quand ils sont venus et ont montré qu'ils étaient vraiment intéressés, ils ont rendu le choix plus facile. Au début, je n'avais pas le sentiment que Barcelone me voulait vraiment. Mais ils ont dit que j'avais de bonnes chances d'être titulaire et c'était vraiment facile pour moi. Bartomeu m'a parlé des autres clubs et de Guardiola, et à quel point il était fantastique quand il était à Barcelone. Il a dit qu'il était le plus grand entraîneur, mais m'a assuré "si tu veux apprécier ta vie, tu veux jouer au Barça". Parfois, quand je conduis vers le centre d'entraînement, je vois le temps (dehors) parfois je me dis "j'ai toujours voulu ça quand j'étais enfant, c'est un rêve ". Je suis vraiment heureux», a lâché Frenkie de Jong, auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 26 apparitions en Liga cette saison, lors d'un entretien accordé à la BBC.