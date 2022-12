JT Foot Mercato : les terribles statistiques de la France contre l’Argentine

La suite après cette publicité

L'Albiceleste le favori historique

Argentine-France, c'est un choc qui fait rêver. Au total Français et Argentins se sont affrontés 12 fois en 92 ans. Pour l'instant, gros avantage pour le pays de Messi qui a gagné 50% des matches, 6 victoires, seulement 3 pour la France et 3 matches nuls. La première fois qu’ils se sont rencontrés, c’était en 1930, pendant la première Coupe du Monde en Uruguay. Une défaite 1-0 des hommes de Raoul Coudron, un but de Monti. En général, quand ces deux équipes s’affrontent, il y a une avalanche de buts, 26 au total et 2,17 buts en moyenne par matches. Mais bon, une fois encore, avantage pour l’Argentine. Les Sud-Américains ont trouvé 15 fois le chemin des filets, les Bleus seulement 11 fois. Mais le récent 4-3 en 2014 a bien gonflé les chiffres. Et attention, même si l’une des deux équipes marque en première mi-temps, elle peut vite être remontée au score, car la grande majorité des buts sont marqués en seconde mi-temps. Enfin, statistique qui prouve que ça va être très compliqué pour les Français, ils n’ont jamais gagné deux matches de suite contre la sélection argentine.

Le Maroc s'insurge contre l'arbitrage

L'arbitre mexicain de France-Maroc, César Ramos, a été au centre des débats puisqu'il a plusieurs fois eu des décisions assez incompréhensibles. Et plusieurs faits de jeu ont fait parler aussi bien les supporters français que les supporters marocains. Selon nos informations, la Fédération marocaine de Football a tout simplement décidé de déposer une contestation officielle auprès de la FIFA par rapport à l'arbitrage de cette demi-finale. «Une protestation qui fait suite aux deux penaltys non sifflés pour le Maroc en première période». Il y a peu de chances que le match soit rejoué, car comme toutes les réclamations après des décisions arbitrales, cette dernière a très peu de chances d'aboutir, surtout dans un délai très court puisque la France affronte l'Argentine en finale du Mondial ce dimanche.

Benzema hésite à voir les Bleus

Selon RMC, Karim Benzema n’a pas encore demandé à son coach, Carlo Ancelotti, s’il pouvait quitter le Real Madrid pour voir la finale du Mondial, alors que beaucoup de médias ont assuré que son club l’a autorisé à partir. D’après le site espagnol Relevo, le Ballon d’Or n'a pas l'intention de se rendre au Qatar pour voir le match de ses coéquipiers. Il aurait été vexé par les déclarations de Didier Deschamps et par le manque d'intérêt de la FFF à son égard. Il faut dire que juste après la victoire contre le Maroc, le sélectionneur a été interrogé sur le possible retour de Benzema dans le groupe, et il a eu une réponse qui a jeté un énorme flou : «Je ne préfère pas répondre. Question suivante.» Et ce n’est pas tout, 61% des Français sondés par l’IFOP jugent que l’absence pour cause de blessure de Karim Benzema a permis aux autres joueurs de l’équipe de France de libérer leur potentiel sur le terrain. Un avis qui doit blesser celui dont l'absence était perçue comme un véritable drame il y a quelques semaines.