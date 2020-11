LdC, OM : les mots d'Alvaro Gonzalez après la défaite contre le FC Porto

Dans l'histoire de la Ligue des Champions mais pas pour un joli record. Battu par le FC Porto ce mercredi (0-2, 4e journée de la phase de poules), l'Olympique de Marseille, avec cette treizième défaite de rang en C1, a établi un triste record en devenant la première équipe à enchaîner autant de revers. De plus, le club phocéen vient définitivement de faire une croix sur la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Forcément déçu, Alvaro Gonzalez est le match des siens au micro de RMC Sport.

«C’est difficile pour nous, on n’a pas bien joué. On doit accepter la supériorité en face. Le penalty nous fait mal. Il nous reste encore deux matchs de Ligue des Champions, on a une chance d’aller en Ligue Europa et on va se battre pour cela. L’Olympiacos, c’est la seule chose qu’il nous reste à penser, pour notre amour propre, pour la fierté, et pour finir sur une bonne note», a déclaré le défenseur central espagnol sur le bord de la pelouse. Mais avant ce match décisif face à la formation grecque, l'OM devra d'abord penser au FC Nantes (samedi à 17h, 12e journée de Ligue 1).