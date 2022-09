Xeka s'engage à Rennes !

Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC en juillet dernier, le milieu de terrain portugais Xeka s'engage avec le Stade Rennais. Le joueur de 27 ans, qui a notamment déjà porté les couleurs de Dijon et du SC Braga, rejoint donc la Bretagne, fort de plus de 130 matchs de Ligue 1, pour un contrat d'une durée de deux saisons. Disputant 31 rencontres la saison dernière, le Lusitanien s'est notamment distingué par 4 buts et une passe décisive.

« C’est un milieu de terrain expérimenté de 27 ans qui a fait ses preuves à Lille notamment. Je l’ai connu à Dijon. C’est joueur polyvalent qui se projette vers l’avant. Il bénéficie également d’une expérience européenne significative qui nous sera bénéfique cette saison. Le club avait besoin de se renforcer suite à la blessure de Baptiste [Santamaria, ndlr] et nous sommes donc très heureux d’accueillir Xeka dans notre effectif » a notamment vanté Olivier Cloarec, directeur général des Rouge et Noir.