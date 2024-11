ASSE - Strasbourg : les compositions officielles

L’AS Saint-Etienne reçoit Strasbourg ce samedi à 21h à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement barragistes avec deux points de retard sur Toulouse 15e, les Verts doivent impérativement s’imposer pour se donner de l’air dans leur opération maintien. De leur côté, les Strasbourgeois, 10es pourraient se rapprocher des places européennes en cas de succès.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Olivier Dall’Oglio a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Stassin, Boakye et Davitashvili. Bouchouari est titulaire dans l’entrejeu avec Mouton et Ekwah. Du côté du Racing, la pépite brésilienne, Andrey Santos, fait bien partie du honte de départ avec Moreira, Doukouré et Bakwa.

Les compositions officielles :

ASSE : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Mouton, Ekwah, Bouchouari - Boakye, Stassin, Davitashvili.

La suite après cette publicité

RC Strasbourg : Petrovic - Doué, Sow, Sarr - Bakwa, Doukouré, Santos, Moreira - H. Diarra - Mara, Nanasi.