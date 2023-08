Vasco de Gama : Dimitri Payet n’oublie pas l’OM

La suite après cette publicité

Débarqué au Vasco de Gama après la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet va ouvrir une nouvelle page de son histoire. Le milieu de terrain de 36 ans, qui aura la lourde tâche de redresser le club brésilien dans l’Élite du football brésilien, était présent devant la presse locale, ce vendredi. En expliquant son choix de carrière, il avoue certaines similitudes entre Marseille et son nouveau club et assure que son aventure phocéenne n’est pas terminée.

«J’aime les défis et la pression, Vasco de Gama est un club semblable à l’Olympique de Marseille. Je veux remettre le club à sa place et répondre aux attentes du club. J’étais capitaine de l’OM, je connais les grandes responsabilités. J’ai parlé à Gerson pour venir à Vasco de Gama, il était à côté de moi dans le vestiaire marseillais. J’ai eu beaucoup de retours positifs», a-t-il d’abord expliqué avant d’adresser un message à l’OM. «Je pense qu’après avoir passé dix ans à l’OM, je serai toujours le premier supporter du club. Si je peux faire connaître l’OM à travers Vasco de Gama, ce sera un plus. Mais il faudra faire en priorité satisfaction aux supporters d’ici. Je n’oublie pas l’OM et je suis sûr qu’on se retrouvera plus tard».