France U21 - Ukraine U21 : les compositions officielles

L’équipe de France Espoirs doit assumer son statut de favori dans ce quart de finale. Après trois victoires contre l’Italie (2-1), la Norvège (0-1) et la Suisse (4-1) et une première place du groupe D, les Bleuets arrivent en pleine confiance face à l’Ukraine, deuxième du groupe B avec deux succès et un match nul, ce dimanche soir. Le vainqueur de cette rencontre, qui se déroule à Cluj en Roumanie, affrontera l’Espagne en demi-finale mercredi prochain. Le match est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Sylvain Ripoll est privé de Koné, blessé, et peut finalement compter sur Kephren Thuram, un temps annoncé forfait également. Le Niçois démarre donc dans l’entre-jeu aux côtés de Caqueret et Le Fée. Cherki est de nouveau titulariser en soutien de Gouri et Barcola, alignés sur le front de l’attaque, tandis que Lukeba forment la charnière centrale avec Simakan. En face, l’Ukraine évolue en 4-2-3-1 avec Trubin aux cages, une défense Sych, Batahov, Talovierev et Vivcharenko, un double-pivot Brazhko-Bondarenko et une ligne de trois Mudryk-Sudakov-Kashchuk derrière Kryskiv, seul en pointe. Le grand espoir ukrainien de Chelsea fait son entrée en lice face aux Bleuets ce soir.

Les compositions officielles :

France : Chevalier - Kalulu, Simakan, Lukeba, Nkounkou - Le Fée, Caqueret, K.Thuram - Cherki - Barcola, Gouiri

Ukraine : Trubin - Sych, Batahov, Talovierev, Vivcharenko - Brazhko, Bondarenko - Kashchuk, Sudakov, Mudryk - Kryskiv