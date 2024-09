Bayern Munich - Dinamo Zagreb: les compositions officielles

Le Bayern Munich reçoit ce mardi à 21h00 le Dinamo Zagreb, dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions. Le Bayern s’organise en 4-2-3-1 avec Neuer aux cages. En défense, on retrouve Davies, Upamecano, Minjae et Guerreiro. Pavlovic et Kimmich sont au milieu de terrain. Et enfin, Olise, Musiala et Gnabry accompagnent en attaque Kane, placé en pointe.

Le Dinamo Zaghreb s’articule également en 4-2-3-1 avec aux cages Nevistic. En défense, on retrouve Pierre-Gabriel, Mmaee, Théophile-Catherine et Ristovski. Misic et Rog occupent le milieu de terrain. Et enfin, Ogiwara, Baturina et Pjaca épaulent en attaque Petkovic.

Les compositions:

Bayern Munich: Neuer - Davies, Upamecano, Minjae, Guerreiro - Pavlovic, Kimmich - Olise, Musiala, Gnabry - Kane

Dinamo Zagreb: Nevistic – Pierre-Gabriel, Mmaee, Théophile-Catherine, Ristovski – Misic, Rog – Ogiwara, Baturina, Pjaca – Petkovic