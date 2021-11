Brest-Lens : les compositions officielles

Le Stade Brestois reçoit le Racing Club de Lens à Francis-Le Blé pour le premier match de ce dimanche dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. L'occasion pour les hommes de Michel Der Zakarian de confirmer leur bonne série, eux qui sont invaincus sur leurs quatre derniers matches et restent sur deux victoires de rang contre l'AS Monaco et à Lorient. Dans une forme irrégulière depuis octobre (3 victoires, 2 défaites), les joueurs de Franck Haise ont à cœur de reprendre leur place de dauphin, occupée par le Stade Rennais après sa victoire contre Montpellier (2-0).

Concernant les compositions, les Pirates bretons restent fidèles au 4-4-2, avec Bizot dans les buts, derrière la défense composée de Pierre-Gabriel, Hérelle, Chardonnet et Duverne. Au milieu de terrain, on retrouve Belkebla et Agoumé dans l'axe, tandis que Faivre et Honorat occupent les couloirs et auront pour mission de servir la doublette offensive Le Douaron-Mounié. Quant aux Sang-et-Or, ils partent sur un 3-4-1-2 avec une charnière centrale Gradit-Danso-Medina devant le portier Leca. Clauss et Frankowski accompagnent Doucouré et Fofana dans l'entrejeu. Enfin, Kakuta est en soutien des deux attaquants Ganago et Jean.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions d'équipes :

Brest (4-4-2) : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Faivre, Belkebla, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Mounié

Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Kakuta - Ganago, Jean