ASSE : Nathanaël Mbuku pourrait rester

«Chers supporters, merci pour l’amour et le soutien que vous m’avez donné. Je n’oublierais jamais la ferveur de Geoffroy Guichard et les moments passés avec vous. Quel honneur d’avoir fait partie des vôtres durant cette épopée merveilleuse qui a vu cette institution du football retrouver sa seule et unique place en Ligue 1». À l’instar d’Irvin Cardona, Nathanaël Mbuku a tenu à envoyer un message aux supporters à la fin de son prêt dans le Forez. Un adieu définitif ? Pas si sûr puisque selon nos informations, voir l’attaquant de 22 ans, auteur de 4 buts et de 2 passes décisives en six mois chez les Verts, rester plus longtemps dans le Forez est une véritable option, surtout depuis que le club a été racheté.

La suite après cette publicité

L’ancien international espoir tricolore, décisif dans le money time, que ce soit lors du Playoff retour face à Rodez ou contre Metz lorsqu’il a délivré une passe décisive à Ibrahima Wadji pour le but de la montée en L1, a été très marqué par son aventure à Saint-Etienne, que ce soit avec le coach, Loïc Perrin ou les supporters stéphanois. Le virevoltant Mbuku ne serait pas contre rester en Ligue 1 chez les Verts. Mais la concurrence s’annonce rude puisqu’Augsbourg compte sur lui pour la saison prochaine et que des intérêts venus d’Espagne existent… À suivre.