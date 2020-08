Mohammed Salisu signe à Southampton

Longtemps courtisé par le Stade Rennais, Mohammed Salisu (21 ans) ne découvrira pas la Ligue 1. Le défenseur central ghanéen quitte le Real Valladolid pour s'engager à Southampton. Titulaire indiscutable avec la formation espagnole la saison dernière (31 matchs disputés en Liga, un but marqué, une passe décisive), le natif d'Accra a suscité les convoitises de plusieurs écuries européennes ces dernières semaines. Mais le principal protagoniste a opté pour le challenge des Saints, et s'en est justifié sur le site officiel du club anglais.

« Southampton est un club avec une histoire très riche en ce qui concerne le développement des jeunes joueurs. C'est un très bon club pour moi pour me perfectionner et beaucoup en tant que jeune joueur, » a ainsi commenté Salisu. Ce dernier a paraphé un bail de quatre saisons avec Southampton. Le montant de l'opération n'a en revanche pas filtré.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of centre-back Mohammed Salisu from @realvalladolid on a four-year contract! 😇