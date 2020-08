Southampton a bouclé le transfert de Mohammed Salisu

La suite après cette publicité

« Malheureusement, on savait que Mohammed préférait la Premier League parce qu’il est anglophone. On respecte son choix. On avait des doutes quant à sa capacité d’obtenir le permis de travail en Angleterre. Il semblerait qu’il l’ait acquis. » Le 28 juillet dernier, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, déclarait que le défenseur du Real Valladolid Mohammed Salisu (21 ans) avait enfin obtenu son permis de travail pour rejoindre un club de Premier League.

Eh bien selon le Diario de Valladolid, le joueur a verrouillé son avenir en Angleterre. Le quotidien annonce que Southampton a finalisé l’opération. Comme cela était attendu, les Saints ont payé les 12 M€ de la clause libératoire du joueur. Salisu devrait parapher un contrat de cinq ans.