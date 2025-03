Real Madrid : Endrick a déjà fait son choix pour le mercato

Un nouveau désaveu. Il y a un peu plus d’une semaine, Endrick (18 ans) a vécu une drôle de soirée. Placé sur le banc au coup d’envoi de la rencontre opposant l’Atlético de Madrid au Real Madrid en 1/8e de finale retour de la Ligue des champions, le Brésilien est entré 5 minutes en fin de match pour essayer de forcer la décision. Mais finalement, les Madrilènes ne sont pas parvenus à égaliser alors que le score était de 1-0 (1-1 aux scores cumulés). Les Merengues ont donc dû aller jusqu’à la séance de tirs au but. Au moment de désigner les tireurs, Carlo Ancelotti s’est tourné vers Endrick.

Il doit faire avec la concurrence en club et en sélection

Mais l’international auriverde ne semblait pas être dans les meilleures dispositions pour frapper au but et battre Jan Oblak. Le Mister, qui a senti son joueur défaillir, a préféré opter pour un élément plus expérimenté. C’est donc Antonio Rüdiger, défenseur de métier, qui a pris ses responsabilités, lui qui a d’ailleurs marqué le tir au but de la qualification. Après la rencontre, Ancelotti était revenu sur son choix. « Nous hésitions entre Endrick et Rüdiger. J’ai vu le visage d’Endrick et nous avons dit : ‘Mieux vaut Rudiger’.» Un terrible aveu de la part du coach au sujet de son joueur, qui a manqué une occasion de briller.

Cette scène a d’ailleurs fait parler dans son pays natal, où on ne comprend pas toujours pourquoi Endrick a si peu de temps de jeu. Cette saison, il a été utilisé à 28 reprises toutes compétitions confondues, mais seulement 4 fois en tant que titulaire. Il faut noter qu’il a d’ailleurs été à 19 reprises sur le banc merengue sans entrer en jeu. Concernant ses statistiques, il en est à 6 buts (0 assist). Le Brésilien doit prendre son mal en patience et se contenter des miettes laissées par les superstars de l’équipe, à savoir Kylian Mbappé et ses deux compatriotes Vinicius Jr et Rodrygo.

Un avenir à Madrid

Tout cela impacte aussi sa progression en équipe nationale, puisqu’il n’avait pas été initialement convoqué par Dorival Junior pour le rassemblement de mars où la Seleção va affronter la Colombie (21 mars) et l’Argentine (24 mars) lors de deux rencontres comptant pour les qualifications au Mondial 2026. Mais le forfait de Neymar Jr a changé la donne. Rappelé pour le remplacer, Endrick (13 sélections, 3 buts), qui était absent des deux dernières listes et qui avait vécu cela comme une "douche froide" selon AS, espère profiter de son retour au pays et avec la Canarinha pour retrouver du temps de jeu et le sourire.

D’autant que son objectif est de participer à la Coupe du monde 2026. Pour cela, il lui faudra briller en sélection mais également en club. Il espère avoir l’occasion de le faire durant les prochains mois et la saison prochaine. Une saison que le natif de Taguatinga passera à Madrid. Malgré les rumeurs concernant son possible départ en prêt cet été, AS, qui a contacté son entourage, assure ce jeudi que le joueur est très satisfait du déroulement de sa première saison au sein de la Casa Blanca. Il sait qu’il a beaucoup à prouver et qu’il doit composer avec une sacrée concurrence. Il n’a pas d’amertume pour le moment et ne veut pas entendre parler d’un départ cet été 2025. Confiant en l’avenir, Endrick veut que la saison 2025-26 soit synonyme de succès en club comme avec le Brésil.