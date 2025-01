Leganés officialise l’arrivée de Saïd Imigene

Ce vendredi, Leganés a officialisé l’arrivée du défenseur Saïd Imigene. Capitaine des U20 avec la Mauritanie, il a été appelé lors des derniers rassemblements avec la Mauritanie mais n’a toujours pas la moindre cape avec les Mourabitounes. Le défenseur de 19 ans arrive en provenance des Elite Falcons en Émirats arabes unis et est doté d’un sacré potentiel. Pour commencer et se familiariser au football espagnol, ce défenseur moderne fera ses classes avec la réserve de la formation ibérique. Ce vendredi, le club espagnol s’est enorgueilli de cette arrivée intéressante :

La suite après cette publicité

«Le C.D. Leganés a recruté le défenseur Saïd Imigene, 19 ans, pour son équipe réserve. Le jeune joueur est international avec l’équipe nationale de Mauritanie U-20. Né le 16 juillet 2005, il arrive à Leganés "B" pour renforcer la ligne arrière de l’équipe entraînée par José Luis Sánchez Capdevila. Said Imigene est un joueur qui se distingue par sa force défensive et son leadership. Le jeune défenseur s’est déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers. Le C.D. Leganés lui souhaite la bienvenue et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle étape en tant que pepinero.»