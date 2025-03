Atlético de Madrid - Real Madrid : les compositions probables

Atlético - Real en Ligue des Champions, c’est Lisbonne 2014, Milan 2016, et désormais Madrid 2025. Cette saison, les deux clubs madrilènes ne se rencontreront pas en finale, pour une fois, mais bien dès les 1/8es. Après une victoire de la Casa Blanca lors de la manche aller, mardi dernier (2-1), Merengue et Colchoneros se retrouvent ce soir pour un derby bouillonnant au Riyadh Air Metropolitano (21h00). Un match qui sent le souffre, et qui pourrait même être explosif.

Pour cette rencontre, Diego Simeone et Carlo Ancelotti devraient sortir l’artillerie lourde. Côté visiteur, Jan Oblak devrait sans surprise occuper les buts. Il sera protégé par une défense Marcos Llorente, à droite, Gimenez et Lenglet, dans l’axe, et Galan, très en difficulté la semaine dernière, à gauche. Au milieu de terrain, De Paul et Barrios seront associés, tandis que le fils de Diego Simeone, Giuliano, sera reconduit dans le couloir droit, et que Samuel Lino le sera aussi à gauche. Aucun changement par rapport à la semaine dernière, ni même devant où le brillant Julian Alvarez sera épaulé par Antoine Griezmann, attendu au rebond après un match traversé dans l’anonymat.

Mbappé devrait bien débuter

C’est plutôt du côté du Real Madrid que les incertitudes résident pour cette rencontre. Thibaut Courtois sera évidemment dans les buts, alors que Federico Valverde est annoncé pour être reconduit au poste de latéral droit, en lieu et place de Lucas Vazquez. En charnière centrale, le prometteur Raul Asensio sera accompagné d’Antonio Rüdiger, quand David Alaba sera lui sur le banc. Ferland Mendy, lui, sera préféré à Fran Garcia à gauche.

Au milieu de terrain, Ancelotti devrait nous réserver une petite surprise puisque c’est un trio Jude Bellingham - de retour de suspension -, Aurélien Tchouameni, excellent en ce moment, et Eduardo Camavinga, qui devrait être aligné. Luka Modric sera sur le banc, tandis que Dani Ceballos est blessé. Enfin, Vinicius et Rodrygo seront chargés d’alimenter Kylian Mbappé, dont la présence dans le onze ne fait plus vraiment de doutes selon Marca. La gêne ressentie à la cheville par le Français, hier, ne devrait pas l’empêcher de prendre part à ce choc. C’est aussi pour ça qu’il est venu à Madrid.