Espagne : la bourde monumentale de la fédération vis-à-vis de David De Gea !

L'information risque d'en faire sourire plus d'un mais certainement pas le principal concerné. Selon les dernières informations du journaliste espagnol, Jose Alvarez, dans l'émission El Chiringuito, la fédération espagnole s'est rendue coupable d'une incroyable bourde envers le portier de Manchester United, David De Gea. En effet, ce dernier aurait reçu un SMS de Luis Rubiales, chef de la fédération espagnole, lui adressant ses félicitations après sa retraite internationale...

Oui mais là est le problème puisque David De Gea n'a jamais pris celle-ci, et n'a simplement pas été retenu par le sélectionneur, Luis Enrique, qui lui a préféré Unai Simon, Robert Sanchez et David Raya. Choqué par le message, le portier espagnol a, malgré tout, répondu à Rubiales. «Désolé? Il n'y a aucun renoncement à quoi que ce soit, qui vous a dit que je renonce à quoi que ce soit? L'entraîneur m'a dit qu'il n'allait pas compter sur moi, mais je n'ai jamais renoncé à l'équipe nationale.» Décidemment, entre les présidents de fédération et les SMS, c'est compliqué.