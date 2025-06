Le vestiaire de l’Espagne a déjà envie d’en découdre !

Les joueurs et les supporters de l’Espagne ne peuvent pas se plaindre en ce moment. Portée par ce qui semble être une nouvelle génération dorée, la Roja a remporté le dernier Euro, avait remporté la précédente Ligue des Nations et peut donc se tourner vers l’avenir avec optimisme et de bonnes chances de faire quelque chose lors du prochain Mondial en Amérique du Nord. Dimanche, la bande de Lamine Yamal, bien muselé par Nuno Mendes, a cependant connu sa première déconvenue depuis un moment, s’inclinant contre le Portugal en finale de la Ligue des Nations.

Peut-être que les Espagnols pensaient avoir fait le plus dur en battant la France, ou peut-être qu’ils n’avaient tout simplement pas assez bien préparé la rencontre. Quoi qu’il en soit, la presse espagnole est plutôt clémente ce lundi matin. Surtout concentrés sur la victoire de Carlos Alcaraz à Roland Garros, les médias du pays mettent en avant quelques mauvaises prestations individuelles et des choix de Luis de la Fuente qui n’ont pas forcément été compris, mais il s’agit de critiques plutôt mesurées et bon enfant.

Les Espagnols veulent se venger

Pas de catastrophisme donc en Espagne, mais dans le vestiaire espagnol par contre, on l’a très mauvaise. Comme l’indique Sport, les joueurs de la Roja ont toujours faim de titre et voulaient aller au bout, forcément. Clairement, ils ont pris cette Ligue des Nations très au sérieux et avaient envie d’aller au bout. Surtout, piqués à vif, ils sont ressortis de cet échec avec une envie terrible de se refaire et de retrouver le chemin de la victoire dès les prochains matchs.

Clairement, la bande de Pedri et de Nico Williams va prendre ce coup dur comme un enseignement et se concentrer sur ce qu’elles doivent améliorer pour revenir plus forte et espérer écraser ses prochains rivaux. Après le match, le discours des joueurs ibères était d’ailleurs surtout centré sur l’autocritique. La Géorgie, la Bulgarie et la Turquie, présentes dans le groupe de qualification pour le prochain Mondial de la Roja, sont prévenus…