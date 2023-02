OM-PSG : comment les Marseillais ont redressé la barre

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille va affronter le Paris Saint-Germain dans un Orange Vélodrome qui va battre son record d’affluence. Trois semaines après avoir battu le PSG en Coupe de France, l’OM a une nouvelle occasion de montrer de belles choses face à son pire ennemi.

Mieux encore, les Phocéens pourraient revenir à deux petits points de leur rival dominical, leader du Championnat de France. Mais, si on avait dû parier sur une victoire olympienne, qui plus est dans leur antre, il y a encore quelques semaines, on nous aurait pris pour des fous. À juste titre, car, avant la victoire en Coupe de France, l’OM ne l’avait plus emporté chez lui devant Paris depuis 2011.

À lire

OM-PSG : les Marseillais chassent la terreur Kylian Mbappé

« Nous sommes des travailleurs. Nous sommes un petit club populaire »

Il faut dire en plus qu’il y a eu beaucoup de confrontations qui se sont soldées par des vraies roustes (4-0 en 2019, 5-1 en 2017 ou 4-2 en 2016). Mais, depuis 2020, le PSG n’a jamais réussi à inscrire plus de deux buts aux Olympiens, gagnant même, la plupart du temps par un seul but d’écart si on excepte le 0-2 en 2021.

La suite après cette publicité

Sous l’ère André Villas-Boas, les Marseillais l’avaient même emporté au Parc des Princes (1-0) et on avait déjà senti que la mentalité avait un petit peu changé. « Nous sommes des travailleurs. Nous sommes un petit club populaire. Nous essayons de nous défendre avec nos moyens », déclarait ainsi José Anigo, alors coach de l’OM, en 2014.

Tudor veut se focaliser sur son équipe

Mais, d’abord sous AVB, puis maintenant sous Igor Tudor, on a vite compris qu’il fallait arrêter de se voir en victimes expiatoires. Même si pour le Croate, Paris reste favori : « avec notre façon de jouer, il n’y a pas de place pour la spéculation. On joue pareil qu’on gagne ou qu’on perde. Ce n’est pas un football sale. Quand tu joues pareil contre tout le monde, quand on rencontre une équipe avec un niveau plus élevé et qu’on maintient ce niveau-là, ça apporter du courage et de la conviction. Si l’adversaire est plus fort et qu’ils sont en forme, c’est dur. On se concentre sur nous-mêmes et sur ce qu’on doit faire ».

La suite après cette publicité

Sauf que l’appétit vient en mangeant et après la victoire en Coupe de France, l’OM veut à nouveau l’emporter en championnat face à un PSG, qui aura cette fois Mbappé. Maintenant, l’OM regarde le Paris Saint-Germain dans les yeux. C’est très récent, certes, mais ça apporte en tout cas beaucoup d’espoirs aux nombreux amoureux du club.

Pour ce Classico tant attendu, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un but de Kilian Mbappé (coté à 2,15) pour tenter de remporter 21,50€.