L’Atlético de Madrid veut doubler le PSG pour un champion du monde argentin

En quête d’un numéro 9 après le départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG doit aujourd’hui composer avec les vents contraires. Si plusieurs noms enthousiasmants ont pu circuler depuis le mois de mai en coulisses, tels que Viktor Gyökeres (Sporting Portugal), Victor Osimhen (Naples) ou encore Julian Alvarez (Manchester City), le club de la capitale a jusqu’ici dû se heurter aux exigences de ses homologues, souvent avides, et bien résolus à l’idée de céder leurs joueurs à des tarifs prohibitifs.

Dernièrement, il se murmurait que Naples ne libérerait ainsi pas son attaquant pour moins de 180 millions d’euros, alors que le Sporting Portugal s’attendrait, de son côté, à libérer son Suédois, Viktor Gyökeres, pour une somme dépassant les 100 millions d’euros. Des prix exorbitants, mais que le PSG serait en mesure de débourser après avoir significativement alléger sa masse salariale cet été, suite au départ de Kylian Mbappé. Pour Julian Alvarez (24 ans), désireux de changer d’air et d’endosser un rôle plus important, la presse britannique évoquait ces derniers jours un possible transfert pour 80 M€. Reste à savoir pour quelle destination…

L’Atlético veut réaliser le gros coup Alvarez

Selon TyC Sports, le point de chute en question pourrait se situer dans la capitale espagnole, non pas du côté du Real Madrid où Kylian Mbappé a récemment posé ses valises, mais plutôt chez le voisin de l’Atlético. Avec le départ déjà acté d’Alvaro Morata, dont l’avenir va s’écrire du côté de l’AC Milan dans les prochains jours, le club madrilène a identifié le poste de numéro 9 comme son principal chantier. D’autant plus que le départ de Memphis Depay avait également été officialisé ces dernières semaines.

Selon la presse argentine, l’Atlético aurait ainsi déjà proposé un prêt avec obligation d’achat, bien que Manchester City opterait plus pour un transfert sec. Pour TyC Sports, l’opération pourrait se conclure autour de 70 millions d’euros, sachant que les Colchoneros devraient récupérer des liquidités sur un possible transfert de Joao Félix, dont l’avenir reste incertain dans la capitale espagnole. Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant argentin, qui sort de sa deuxième saison en Angleterre (36 matches de Premier League, 11 buts et 9 passes décisives), retrouverait d’ailleurs quelques champions du monde argentins à Madrid, à savoir Nahuel Molina, Angel Correa, Rodrigo De Paul. Reste à savoir jusqu’où sera prêt à aller l’Atlético… et Paris.