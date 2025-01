PSG - Man City : la sortie acide de Laure Boulleau sur les Youtubeurs

Dans quelques minutes, le coup d’envoi du choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City sera donné. À cette occasion, plusieurs anciennes gloires rouge et bleu sont présentes dans le carré VIP de l’enceinte parisienne. Et ça, ça fait plaisir à Laure Boulleau.

« C’est bien s’ils invitent les anciens. Je préfère voir des anciens joueurs du PSG que des Youtubeurs. C’est dit, c’est fait. Je trouve que dans le carré (VIP) des clubs, je ne parle pas que du PSG, on peut voir des personnes qui n’ont rien à voir. Je préfère des anciens », a-t-elle déclaré sur Canal+.