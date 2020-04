PSG : ça bouge encore pour Edinson Cavani !

L'avenir d'Edinson Cavani est plus incertain que jamais. Clairement, la situation liée au coronavirus a remis en question le mercato de nombreux joueurs, à Paris et ailleurs en Europe, et l'attaquant uruguayen en fait partie. Ces derniers jours, on apprenait notamment que le Matador était finalement prêt à rester du côté de la capitale française. Il attendrait même un premier geste de sa direction, alors que l'avenir de Mauro Icardi reste lui aussi assez incertain. Qu'on se le dise, il est désormais envisageable de voir le joueur rester au moins une saison supplémentaire, chose qui semblait impossible il y a quelques jours encore.

Dans le même temps, le buteur uruguayen de 33 ans a toujours autant de prétendants. En plus de l'intérêt déjà connu de l'Atlético de Madrid et de différentes formations du continent sud-américain, Newcastle rêve désormais de s'offrir l'ancien de Naples comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato ce week-end. Les dirigeants des Magpies, forts de leur nouvelle puissance financière saoudienne, seraient prêts à gâter le joueur. Quoi qu'il en soit, la cote du joueur reste impressionnante et ce lundi, on apprend que deux cadors de la Serie A sont aussi sur les rangs.

Le remplaçant de Gonzalo Higuain ?

Le premier d'entre eux n'est autre que la Juventus. Comme l'explique Sky Sport Italia, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait l'avenir de Gonzalo Higuain, parti en Argentine pour se rapprocher de sa mère gravement malade. L'Argentin ne souhaite pour l'instant pas revenir à Turin, et cette situation familiale le fait réfléchir à son avenir et à un retour définitif au pays. Clairement, son aventure turinoise pourrait prendre fin dans les semaines à venir. Et Fabio Paratici, le directeur sportif piémontais, aurait fait de Cavani son potentiel remplaçant. Sans dévoiler plus d'informations concernant une possible offre, le média transalpin précise tout de même que le dirigeant italien apprécie son profil de puis des années déjà et qu'il avait déjà tenté de l'enrôler en 2016.

Mais la Vieille Dame va avoir un concurrent de taille sur le dossier, qu'elle connaît très bien en plus. Il s'agit de l'Inter. L'attaquant uruguayen fait ainsi la une de la Gazzetta Dello Sport ce lundi, puisque son entourage l'aurait proposé au club lombard, et ce avec l'autorisation du Paris Saint-Germain. Le Matador correspond aux critères de recrutement que cherche le club milanais, à savoir un attaquant expérimenté à coût zéro, et la présence d'Antonio Conte pourrait faire la différence puisque Cavani l'apprécierait beaucoup. On devrait donc en savoir plus dans les semaines à venir...